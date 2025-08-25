Οργή Μεντβέντεφ στο US Open: Ξέσπασε στον διαιτητή και έκανε τη ρακέτα του κομμάτια – «Είσαι άνδρας; Γιατί τρέμεις;» – Δείτε το βίντεο

Μια από τις πιο ανατρεπτικές αναμετρήσεις του φετινού US Open έληξε με αποκλεισμό-σοκ για τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος κατέρρευσε ψυχολογικά και αγωνιστικά απέναντι στον Μπενζαμέν Μπονζί, μέσα σε σκηνές χάους που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από το κοινό.

Ο Μπονζί, ο οποίος πήρε τη νίκη με σκορ 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4, βρέθηκε να εκτελεί δεύτερο σερβίς, όταν ένας φωτογράφος πάτησε μέσα στο κορτ.

«Περιμένετε παρακαλώ, όχι τώρα. Βγείτε από το κορτ, παρακαλώ», φώναξε ο διαιτητής Γκρεγκ Άλενσγουορθ.

Ο Άλενσγουορθ ανακοίνωσε ότι, λόγω της διακοπής, ο Γάλλος θα έχει δικαίωμα ξανά σε πρώτο σερβίς: «Πρώτο σερβίς. Κυρίες και κύριοι, λόγω καθυστέρησης από εξωτερική παρέμβαση, δίνεται ξανά πρώτο σερβίς».

Η απόφαση ξεσήκωσε αποδοκιμασίες και σφυρίγματα, με τον Μεντβέντεφ να ξεσπά εναντίον του διαιτητή.

«Είσαι άνδρας; Είσαι άνδρας; Γιατί τρέμεις;» φώναξε στον Άλενσγουορθ, προτού συνεχίσει ειρωνικά: «Θέλει να πάει σπίτι, παιδιά, δεν του αρέσει εδώ. Πληρώνεται με το ματς, όχι με την ώρα».

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve. The umpire gave Bonzi a 1st serve. Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025



Ο Ρώσος κορυφαίος τενίστας συνέχισε την επίθεση: «Τι είπε ο Ράιλι Όπελκα; Μιλούσαμε γι’ αυτόν στα αποδυτήρια, όλοι οι παίκτες. Είναι πραγματικά σύμπτωση, πριν από δύο μέρες (λέγαμε για τον χειρότερο διαιτητή) και αυτός είναι ο χειρότερος».

Ο ίδιος ο Όπελκα είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο, έπειτα από ένταση στο Ντάλας Όπεν, ότι ο Άλενσγουορθ «δεν ξέρει πραγματικά τι κάνει».

Ο αγώνας διακόπηκε για σχεδόν έξι λεπτά, με αποδοκιμασίες να συνεχίζονται στο στάδιο «Louis Armstrong».

Μερικοί φίλαθλοι αρνήθηκαν να σωπάσουν για να εκτελεστεί το σερβίς, το οποίο ο Μπονζί τελικά έχασε.

Ο Μεντβέντεφ εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, πήρε μπρέικ πόιντ και ισοφάρισε το σετ 5-5, ενώ λίγο αργότερα το κατέκτησε στο τάι-μπρέικ, σχηματίζοντας μάλιστα μια καρδιά με τα χέρια του προς τους θεατές.

Ο Ρώσος συνέχισε με ένα θριαμβευτικό 6-0 στο τέταρτο σετ, με τον Μπονζί να ζητά τάιμ-άουτ για ενοχλήσεις στο γόνατο.

Στο πέμπτο σετ, το κοινό συνέχισε να αποδοκιμάζει, ακόμη και στις προσπάθειες σερβίς του Γάλλου, όμως εκείνος κράτησε την ψυχραιμία του.

Παρά τα συνεχή μπρέικ εκατέρωθεν, ο 29χρονος άντεξε και με αποφασιστικό μπρέικ στο φινάλε έκλεισε τον αγώνα, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του.

«Δεν έχω ιδέα», απάντησε όταν ρωτήθηκε πώς θα περιέγραφε το θρίαμβο. «Ήταν τρελό. Ίσως απέκτησα μερικούς νέους οπαδούς… η ενέργεια ήταν απίστευτη. Ματς πόιντ στο τρίτο, μετά είχαμε ένα τρελό σενάριο, ήμουν εξαντλημένος στο τέταρτο και στο πέμπτο έδωσα ό,τι είχα. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Τένις (USTA) επιβεβαίωσε ότι ο φωτογράφος που μπήκε στο κορτ απομακρύνθηκε από την ασφάλεια και του αφαιρέθηκε η διαπίστευση.

Ο Μεντβέντεφ, έξαλλος, έσπασε τη ρακέτα του και έμεινε καθισμένος για ώρα πριν αποχωρήσει.

Daniil Medvedev smashed his racket after his first-round loss at the US Open. pic.twitter.com/HJtQAYcfHA — ESPN (@espn) August 25, 2025

Με πληροφορίες από: Talk Sport