Ναύπλιο: Στο λιμάνι το super yacht «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το λιμάνι του Ναυπλίου υποδέχτηκε το super yachet «Yas», νωρίτερα σήμερα (25/08) το πρωί, το οποίο ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το «Yas», που πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα. Η θαλαμηγός προσφέρει ανεπανάληπτη πολυτέλεια, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 60 επισκέπτες σε 30 σουίτες. Για την εξυπηρέτησή τους, μεταφέρει 56 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια άψογη και χαλαρή εμπειρία.

Ο ισχυρός άνδρας των Εμιράτων, σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Πόρτο Χέλι, επιθεωρώντας προσωπικά τις εργασίες του έργου στρατηγικής επένδυσης Scarlet Beach A.E. στην Ερμιονίδα, έργο που συνδέεται με την International Holding Company, τον επενδυτικό βραχίονα της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr.

Αυτό που κάνει το «Yas» μοναδικό στο είδος του είναι η προέλευσή του. Δεν ναυπηγήθηκε ως yacht, αλλά ως πολεμικό πλοίο. Συγκεκριμένα, αποτελεί μετατροπή της ολλανδικής φρεγάτας HNLMS Piet Hein (κλάσης Kortenaer), η οποία καθελκύστηκε το 1978 και τέθηκε σε υπηρεσία το 1981. Το 1998 πωλήθηκε στο ναυτικό των Εμιράτων με το όνομα «Al Emirat».

Μετά τον παροπλισμό της το 2005, η μετασκευή της σε πολυτελές yacht πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2011 και 2015 από τον Σεΐχη Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ο σχεδιασμός της ανακατασκευής ανατέθηκε στο γραφείο Pierrejean Design Studio, που επανασχεδίασε ριζικά την υπερκατασκευή του σκάφους, δίνοντάς του τη σημερινή του επιβλητική και πολυτελή μορφή.

Ο 61χρονος ιδιοκτήτης του «Yas», είναι γιος του ιδρυτή και πρώτου Προέδρου των ΗΑΕ, Zayed bin Sultan Al Nahyan, και αδελφός τόσο του πρώην Προέδρου Khalifa bin Zayed, όσο και του σημερινού Προέδρου Mohamed bin Zayed.

Ο ίδιος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΑΕ και σήμερα είναι εκπρόσωπος του ηγεμόνα στην περιοχή Al Dhafrah του Άμπου Ντάμπι. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των Εμιράτων και πρόεδρος της Ερυθράς Ημισελήνου.