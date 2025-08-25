Ναύπλιο: Στο λιμάνι το super yacht «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ναύπλιο: Στο λιμάνι το super yacht «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το λιμάνι του Ναυπλίου υποδέχτηκε το super yachet «Yas», νωρίτερα σήμερα (25/08) το πρωί, το οποίο ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το «Yas», που πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα. Η θαλαμηγός προσφέρει ανεπανάληπτη πολυτέλεια, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 60 επισκέπτες σε 30 σουίτες. Για την εξυπηρέτησή τους, μεταφέρει 56 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια άψογη και χαλαρή εμπειρία.

Ο ισχυρός άνδρας των Εμιράτων, σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Πόρτο Χέλι, επιθεωρώντας προσωπικά τις εργασίες του έργου στρατηγικής επένδυσης Scarlet Beach A.E. στην Ερμιονίδα, έργο που συνδέεται με την International Holding Company, τον επενδυτικό βραχίονα της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr.

   

Αυτό που κάνει το «Yas» μοναδικό στο είδος του είναι η προέλευσή του. Δεν ναυπηγήθηκε ως yacht, αλλά ως πολεμικό πλοίο. Συγκεκριμένα, αποτελεί μετατροπή της ολλανδικής φρεγάτας HNLMS Piet Hein (κλάσης Kortenaer), η οποία καθελκύστηκε το 1978 και τέθηκε σε υπηρεσία το 1981. Το 1998 πωλήθηκε στο ναυτικό των Εμιράτων με το όνομα «Al Emirat».

Μετά τον παροπλισμό της το 2005, η μετασκευή της σε πολυτελές yacht πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2011 και 2015 από τον Σεΐχη Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ο σχεδιασμός της ανακατασκευής ανατέθηκε στο γραφείο Pierrejean Design Studio, που επανασχεδίασε ριζικά την υπερκατασκευή του σκάφους, δίνοντάς του τη σημερινή του επιβλητική και πολυτελή μορφή.

Ο 61χρονος ιδιοκτήτης του «Yas», είναι γιος του ιδρυτή και πρώτου Προέδρου των ΗΑΕ, Zayed bin Sultan Al Nahyan, και αδελφός τόσο του πρώην Προέδρου Khalifa bin Zayed, όσο και του σημερινού Προέδρου Mohamed bin Zayed.

Ο ίδιος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΑΕ και σήμερα είναι εκπρόσωπος του ηγεμόνα στην περιοχή Al Dhafrah του Άμπου Ντάμπι. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των Εμιράτων και πρόεδρος της Ερυθράς Ημισελήνου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων γιατρών το 2025 σε σχέση με το 2024

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Υπουργείο Οικονομικών: Στο «μικροσκόπιο» οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τι σημαίνει η φράση «λυδία λίθος» και από πού προέρχεται

Παγιδευμένα ιόντα ασβεστίου εμπλεγμένα με φωτόνια σχηματίζουν επεκτάσιμους κόμβους για κβαντικά δίκτυα
περισσότερα
13:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ερμιονίδα: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του και τον σκότωσε

Ένα άκρως σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σε κοινότητα του δήμου της Ερμιονίδας...
12:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αταλάντη: Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στην 32χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο με την μηχανή της

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος μετά τον χαμό της Βασιλικ...
12:24 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Καμένα Βούρλα: Άγρια συμπλοκή με 4 τραυματίες τα ξημερώματα – ΦΩΤΟ

Άγρια συμπλοκή με ξύλο, τραυματισμούς και προσαγωγές συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8) ...
12:24 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου – Η επιθυμία της οικογένειας

Την Τετάρτη (27/08), στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο