Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με την Γαλλία

Enikos Newsroom

Media

Πρωτιά στην τηλεθέαση χάρισε στο ΕΡΤNEWS, χθες, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, ο αγώνας μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γαλλία, λίγες ημέρες πριν από τις πρώτες αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το Ευρωμπάσκετ 2025, που επίσης θα μεταδοθούν από το ΕΡΤNEWS.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του φιλικού αγώνα Ελλάδα – Γαλλία, το ΕΡΤNEWS κατέκτησε την πρώτη θέση απέναντι στον ανταγωνισμό, καταγράφοντας τηλεθέαση 16,2% στο σύνολο του κοινού. Μάλιστα, στο ανδρικό κοινό άνω των 55 ετών, η τηλεθέαση έφτασε στο 19%.

Την προσπάθεια των Ελλήνων παικτών απέναντι στην Εθνική Γαλλίας, παρακολουθήσαν κατά μέσα όρο περίπου 418.000 τηλεθεατές.

Οι αθλητικές μεταδόσεις συνεχίζονται στο ΕΡΤNEWS, με τους κρίσιμους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ 2025, στη Λεμεσό της Κύπρου.

