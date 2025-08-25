Πιτόγυρο… πολυτελείας στο Ηράκλειο – Ξεπέρασε τα 6 ευρώ η τιμή του

Enikos Newsroom

οικονομία

Πιτόγυρο… πολυτελείας στο Ηράκλειο – Ξεπέρασε τα 6 ευρώ η τιμή του

Η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων και ένα από τα φαγητά που έχουν ταυτιστεί διεθνώς με τη χώρα μας, το πιτόγυρο, κινδυνεύει να γίνει είδος πολυτελείας στο Ηράκλειο.

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη- 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα.

Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Σε άλλες περιπτώσεις η τιμή διαμορφώνεται στα 6 ευρώ ή λίγο παραπάνω, ενώ κάποια καταστήματα, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές λίγο πιο κάτω από τα 6 ευρώ:

Ελάχιστες είναι πια οι περιπτώσεις στο Ηράκλειο, που το πιτόγυρο είναι κάτω από τα 5 ευρώ:

Αν προτιμήσετε πάλι να φάτε μπιφτέκι τυλιχτό σε πίτα, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και πάνω από 7 ευρώ:

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

