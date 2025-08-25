Κέρκυρα: Στον ανακριτή οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς – Τα σενάρια που εξετάζονται

Στον ανακριτή Κέρκυρας οδηγούνται σήμερα (25/08) το μεσημέρι οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που έχασε τη ζωή της όταν έπεσε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Πριν από δύο ημέρες ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με τις απολογίες τους να θεωρούνται κρίσιμες για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι απολογίες αναμένεται να ρίξουν φως σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς το παιδί βρέθηκε εκτός της επίβλεψης των γονέων του και πώς κατάφερε να διανύσει απόσταση περίπου 200 μέτρων, φτάνοντας στη γειτονική βίλα με την πισίνα, όπου εντοπίστηκε νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο πιθανά σενάρια: είτε η οικογένεια κοιμόταν την ώρα που το παιδί έφυγε από το σπίτι, είτε κοιμόταν μόνο ο πατέρας ενώ η μητέρα εκτελούσε οικιακές εργασίες, με αποτέλεσμα η μικρή να ξεφύγει της προσοχής τους.

Το κοριτσάκι έπαιζε στο σαλόνι, αλλά φαίνεται πως βγήκε από το σπίτι, κινήθηκε στη γειτονιά και έφτασε πεζή στη βίλα, όπου και βρέθηκε αργότερα μέσα στην πισίνα.

Τα πρώτα ερωτήματα αφορούν την ακριβή ώρα που έφυγε από το σπίτι και πώς για περίπου 50 λεπτά, από τις 16:00, όταν η οικογένεια αντιλήφθηκε την απουσία του, μέχρι τις 16:50, όταν εντοπίστηκε, παρέμενε αγνοούμενο.