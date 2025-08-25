«Εφιάλτης» σε τζακούζι: Δύο ηλικιωμένες υπέστησαν υπερθερμία και λιποθύμησαν – Τις περιέλουσαν με κρύο νερό για να σωθούν

Φωτογραφία: Unsplash

Δύο ηλικιωμένες γυναίκες βρέθηκαν μια ανάσα από τον θάνατο κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με φίλες σε μια απομονωμένη κατοικία στο Κεντάκι, στις ΗΠΑ, όταν το χαλαρωτικό μπάνιο σε μια υδρομασάζ μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με την ομάδα έρευνας και διάσωσης του Wolfe County, οι δύο γυναίκες, μαζί με φίλες τους -όλες στην 8η δεκαετία της ζωής τους-, απολάμβαναν το τζακούζι στην περιοχή Red River Gorge την περασμένη Παρασκευή, μέχρι που ξαφνικά «δεν μπορούσαν να βγουν από τη μπανιέρα λόγω προϋπαρχόντων προβλημάτων».

Οι ηλικιωμένες έμειναν μέσα στο καυτό νερό για αρκετή ώρα, υπέστησαν υπερθερμία και λιποθύμησαν, όπως αναφέρει η ομάδα διάσωσης.

Μία από τις φίλες τους μπήκε στο τζακούζι για να κρατάει τα κεφάλια τους πάνω από το νερό ώστε να μην πνιγούν μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Οι υπεύθυνοι της ενοικιαζόμενης κατοικίας έσπευσαν να βγάλουν τις γυναίκες από το τζακούζι. Η μία ανταποκρινόταν μερικώς, ενώ η άλλη δεν κουνιόταν και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση όταν έφτασαν οι πρώτοι διασώστες, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας από τους διασώστες μετέφερε τη γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν σε ένα κοντινό ντους και την περιέλουσε με κρύο νερό.

Οι διασώστες τοποθέτησαν παγοκύστες και ψυχρά επιθέματα και στις δύο γυναίκες για να βοηθήσουν στην ανακούφιση της υπερθερμίας.

Η γυναίκα που είχε μερικώς τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε έξω από το τζακούζι και της έριξαν κρύο νερό με λάστιχο.

Μόλις άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια ανάρρωσης, οι γυναίκες μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση και, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας διάσωσης, «τα πάνε καλά».

Δεν υπήρξε υποψία ότι αλκοόλ ή άλλες ουσίες συνέβαλαν στο σχεδόν θανατηφόρο μπάνιο, όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Η ομάδα διάσωσης προειδοποίησε έγκαιρα για την ανάγκη προσοχής κατά τη χρήση τζακούζι, ανεξαρτήτως εποχής, συμβουλεύοντας να περιορίζεται ο «χρόνος βύθισης» στα «15-30 λεπτά» και όσοι έχουν αναπηρία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδο και έξοδο από το τζακούζι.

Όπως αναφέρεται σε δήλωση της ομάδας: «Η υπερθερμία και το θερμικό σοκ μπορεί να είναι θανατηφόρα, και αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ διαφορετικά χωρίς την γρήγορη σκέψη όλων όσοι συμμετείχαν στη διάσωση. Η εκδρομή των φίλων σχεδόν κατέληξε σε τραγωδία».

