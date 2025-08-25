Πάτρα: Το γαμήλιο γλέντι μετατράπηκε σε τραγωδία – Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό 

Σε τραγωδία μετατράπηκε το γαμήλιο γλέντι, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/08), στην Πάτρα, καθώς ο παππούς της νύφης, κατέρρευσε και έχασε την ζωή του.

Στο χώρο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κανείς δεν περίμενε ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή για τους νεόνυμφους θα επισκιαστεί από ένα τόσο θλιβερό και συνάμα τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με το flamis.gr, ενώ το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του χόρευαν, σηκώθηκε και ο παππούς της νύφης ηλικίας 85 ετών. Χόρεψε για να τιμήσει την αγαπημένη του εγγονή, όμως όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκουραστεί, κατέρρευσε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

