ΠΑΣΟΚ: Η επιστολή του Ανδρουλάκη στον Κακλαμάνη – Ζητεί συνεδρίαση για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Enikos Newsroom

πολιτική

Επιστολή απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ζητεί να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η κρίση στη Γάζα έχει ήδη εδώ και μήνες εισέλθει σε μια πολύ επικίνδυνη φάση, ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη ζωή και την αξιοπρέπεια των κατοίκων της και καταλυτική για τις μελλοντικές εξελίξεις στην περιοχή. Οι παράνομοι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη και ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας τα προηγούμενα έτη, η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο 2023 και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην περιοχή, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ επικίνδυνο και εκρηκτικό σκηνικό στην περιοχή, με την ειρήνη και την οριστική επίλυση του Παλαιστινακού Ζητήματοςνα προβάλλουν σήμερα πιο δυσχερείς αλλά και πιο επιτακτικές παρά ποτέ.

Ιδίως μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας τον περασμένο Μάρτιο, την επανέναρξη και εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε εφαρμογή πρόσφατων αποφάσεων της Ισραηλινής Κυβέρνησης, έχει σημειωθεί δραματική αύξηση του αριθμού των νεκρών -πάνω από60.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Οκτώβριο 2023, το 80% των οποίων άμαχοι, ανάμεσά τους περίπου 18.000 παιδιά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF-, η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει κατ’ ουσίανδιακοπεί και συστηματικά παρεμποδίζεται, η περιοχή της Γάζας έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, οι κάτοικοί της εκτοπίζονται βίαια και βιώνουν συνθήκες λιμοκτονίας, την ώρα που οι όμηροι της Χαμάς παραμένουν υπό κράτηση και δεν έχουν απελευθερωθεί.

Είναι πλέον σαφές και ευδιάκριτο ότι οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων-κατά ρητή ομολογία του Πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου- έχουν ως μόνο στόχο την πλήρη εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας από το σύνολο των Παλαιστινίων κατοίκων της και, ως εκ τούτου, συνιστούν πράξη εθνοκάθαρσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, με τραγικές διαστάσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και απρόβλεπτες ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις, είναι σαφές ότι η Βουλή των Ελλήνων, το πλέον δημοκρατικά νομιμοποιημένο, αντιπροσωπευτικό όργανο της Πολιτείας μας, δεν μπορεί παρά να αρθρώσει τη δική της διακριτή φωνή απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, την καταστροφή, τη συστηματική εθνοκάθαρση -χωρίς ισορροπίες και ίσες αποστάσεις απέναντι στη φρίκη. Είναι δε απολύτως αναγκαίο και πιο επιτακτικό από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, να επιβεβαιωθεί σήμερα η ειλικρινής και ανεπιφύλακτη δέσμευση της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών, ως αποτέλεσμα συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ -τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή για την ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη των λαών της περιοχής.

Για τους λόγους αυτούς και υπό το φως των πρόσφατων ραγδαίων και τραγικών εξελίξεων στη Γάζα, σας ζητώ να συγκαλέσετε την Ολομέλεια του Σώματος προκειμένου να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθείκαι να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνωνγια την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Ανδρουλάκης

