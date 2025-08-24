ΠΑΣΟΚ: Τη Δευτέρα στη Βουλή η επιστολή του Ανδρουλάκη με την οποία ζητεί συνεδρίαση την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ανδρουλάκης

Σε πρωτοβουλία για διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης στη Βουλή για επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, αύριο κατατίθεται στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ζητεί να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι την πρωτοβουλία αυτή είχε εξάλλου ανακοινώσει ο κ. Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου, όταν είχε σχετικά δηλώσει:

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή. Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του πρωθυπουργού».

