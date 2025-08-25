Γεωργιάδης: Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι’ αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο OPEN, αναφέρθηκε στις καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις στο ΕΣΥ αλλά και στα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Ο ίδιος, απέρριψε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις υπηρεσίες υγείας κάνοντας λόγο για «αδιάφορο πίνακα» και «δημοσκοπικό εύρημα», ενώ απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ενόψει της ΔΕΘ είπε πως «θα πέσει πολύ κλάμα μετά την ομιλία Μητσοτάκη».

«Το ΕΣΥ για τελείως πολιτικές σκοπιμότητες δέχεται άδικη κριτική. (…) Είναι αδιάφορος δείκτης, ο δείκτης ικανοποίησης. Δεν μας εξηγεί ποτέ η Eurostat τι ακριβώς μετράει. Και αφορά δημοσκόπηση. Και στην Ελλάδα που όλοι ταλαιπωρούμε και κατηγορούμε τους άλλους είναι φυσιολογικό η τάση να είναι αρνητική», είπε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία και συνέχισε: «Στην Ελλάδα όλες οι υπηρεσίες υγείας για τον πιο φτωχό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι που πληρώνεις».

Ο ίδιος σημείωσε πως οι ελλείψεις στο Σύστημα Υγείας είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ». «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ» υπογράμμισε.

«Το ΕΣΥ σε σχέση με το 2012 είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές , περισσότερα χειρουργεία, μικρότερες αναμονές», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως οι αναμονές για τα χειρουργεία φέτος έχουν πέσει σχεδόν 70% σε σχέση με το παρελθόν.

Ως προς τις καταγγελίες για ελλείψεις γιατρών και υποδομών στα νοσοκομεία, ανέφερε: «Στο νοσοκομείο Κέρκυρας πριν από 1 χρόνο υπήρχε ένας παθολόγος. Την άνοιξη πήραμε δεύτερο παθολόγο και από τις 6 Αυγούστου πήραμε και τρίτο. (…) Το Τζάνειο δεν έχει ράντζα». Είπε επίσης πως το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Πειραιά. «Στο Τζάνειο έχουν ανακατασκευαστεί 4 όροφοι, το ίδιο κάνουμε και στο Μεταξά, και αν όλα πάνε καλά, τέλη Σεπτέμβρη, θα κάνω μια ανακοίνωση για το νοσοκομείο Μεταξά που θα αλλάξει τη μονάδα και την περιοχή για πάντα».

«Το Μεταξά έχει πολύ μικρές αναμονές γιατί είναι ογκολογικό νοσοκομείο και όλα τα περιστατικά θεωρούνται επείγοντα», είπε επίσης.

«Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση για αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ»

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης με φόντο τα σενάρια για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Δεν είμαι Πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ. Να δείτε την ομιλία του Μητσοτάκη και προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση για αυτά που θα ανακοινωθούν. (…) Η Ελλάδα ξεπληρώνει γρηγορότερα τα επιτόκια, ξεπληρώνει το χρέος της. Δεν υπάρχουν ματωμένα πλεονάσματα, γιατί εμείς μειώσαμε τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους αύξησε. Αυτή είναι η διαφορά μας».