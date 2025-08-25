Τουρκία: «Έγκλημα και τιμωρία» για την τροχαία παράβαση του υπουργού Μεταφορών – Δημοσίευσε βίντεο που έτρεχε με 225 χλμ/ώρα και μετά ζήτησε «συγγνώμη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγή: Χ / @a_uraloglu

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας αφότου ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο – σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο.

Η οδική συμπεριφορά του προκάλεσε τα χλευαστικά σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζοντάς τον να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση, και αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να «απογειώνεται» και το αυτοκίνητο να προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης.


Η τροχαία του επέδωσε αργότερα πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».


Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ. Τον περασμένο χρόνο, σκοτώθηκαν 6.351 άνθρωποι σε περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

12:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

