Γυναικοκτονία στον Βόλο: Από χτύπημα στον θώρακα ο θάνατος της 36χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής, στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σήμερα, στη σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής, ο δράστης οδηγήθηκε στην εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Ο συζυγοκτόνος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Παράλληλα δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας που θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας. Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια και την θεραπεία που τυχόν δέχθηκε.

«Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει» αποκαλύπτει η αδελφή της 36χρονης

Η αδελφή της 36χρονης, μιλώντας στον Alpha, έκανε αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με την ίδια: «Την άφηνε επίτηδες έγκυο, την βίαζε δηλαδή. Τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Δεν είχε κάνει καταγγελία η αδελφή μου γιατί αυτός της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”. Έχει χτυπήσει και τα παιδιά του».

Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε. Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους», είπε ακόμη η αδελφή της άτυχης 36χρονης.