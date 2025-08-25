Συριακά ΜΜΕ: Ισραηλινά στρατεύματα εισέρχονται νότια της Δαμασκού – Σε «προχωρημένο» στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία ασφαλείας

Σύμφωνα με αναφορές συριακών ΜΜΕ και του κρατικού τηλεοπτικού καναλιού Syria TV, τις οποίες επικαλείται και η ιστοσελίδα Haaretz, ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν στην περιοχή Μπέιτ Τζιν, νότια της Δαμασκού.

Παράλληλα, οι συνομιλίες μεταξύ Δαμασκού και Ιερουσαλήμ για μια συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται σε «προχωρημένο» στάδιο.

Σύμφωνα με τη Συριακή κρατική τηλεόραση, 11 στρατιωτικά οχήματα και πάνω από 60 στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) εισήλθαν στην περιοχή, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα ανατολικά από τα σύνορα της Συρίας με το Ισραήλ.

According to Syria TV, Israeli forces carried out their eighth incursion in less than 24 hours, with a unit of 11 vehicles and more than 60 soldiers entering the Beit Jinn, Damascus countryside, and seizing control of Bat al-Warda hill at the foot of Mount Hermon. pic.twitter.com/bsyyJrC9sQ — Levant24 (@Levant_24_) August 25, 2025



Τον Ιούνιο, οι IDF είχαν αναφέρει ότι δυνάμεις που επιχειρούσαν στην Μπέιτ Τζιν συνέλαβαν μαχητές της Χαμάς που δρούσαν στην περιοχή και κατάσχεσαν όπλα.

Ο Σύριος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα επιβεβαίωσε σε Άραβες δημοσιογράφους ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «προχωρημένες» συνομιλίες με το Ισραήλ για συμφωνία ασφαλείας, όπως μετέδωσε το Sky News Arabic.

Ο Σάρα φέρεται να είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα βασιστεί στις γραμμές της συμφωνίας απομάκρυνσης του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, που ακολούθησε τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενώ δεν πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, «δεν θα διστάσω να δεχτώ» οποιαδήποτε συμφωνία ωφελεί τη Συρία και την περιοχή.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τόμας Μπάρακ έφτασε στο Ισραήλ την Κυριακή και συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν θέματα της Συρίας και του Λιβάνου, όπως ανέφεραν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο ιστότοπος Axios ανέφερε τη συνάντηση επικαλούμενος τρεις Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ του Μπάρακ, του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, και του υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, φέρεται επίσης να συμμετείχε στις συναντήσεις. Οι απεσταλμένοι αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα Δευτέρα στον Λίβανο, με τη συμμετοχή της ανώτερης Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στη Βηρυτό.

Στο Παρίσι, ο Ντέρμερ είχε συζητήσεις με τον Σύριο ΥΠΕΞ Ασάντ αλ Σιμπάνι σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη νότια Συρία, όπως ανέφεραν δύο Σύριοι πηγές εξοικειωμένες με τη συνάντηση.

Σύριοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη νότια Συρία. Μία προηγούμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν κατέληξε σε τελική συμφωνία.

Το Channel 12 μετέδωσε την Κυριακή το βράδυ ότι οι αρχές ενός αναδυόμενου σχεδίου ασφαλείας, που αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, προβλέπει την αφοπλισμό της συριακής πλευράς στα Υψιπέδων του Γκολάν, την αποτροπή αποκατάστασης του συριακού στρατού, την απαγόρευση εισόδου όπλων που θα απειλούσαν το Ισραήλ και τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου προς την περιοχή Τζαμπάλ αλ Ντρούζε στη Συρία, σε αντάλλαγμα της ανασυγκρότησης της Συρίας από τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου.

Την ίδια στιγμή, τη Δευτέρα, ο Μπάρακ δήλωσε στον Λίβανο ότι το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με ένα σχέδιο κατά το οποίο η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί έως το τέλος της χρονιάς σε αντάλλαγμα για την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το σχέδιο περιγράφει ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα για την παράδοση οπλισμού από τρομοκρατικές ομάδες, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σταματούν επιχειρήσεις εδάφους, αέρα και θάλασσας και αποχωρούν από τον νότιο Λίβανο.

Η λιβανική κυβέρνηση ενέκρινε τους στόχους του σχεδίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρά την άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, και ο Μπάρακ τόνισε ότι πλέον είναι η σειρά του Ισραήλ να συνεργαστεί.