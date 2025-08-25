Ζάκυνθος: Παραλίγο τραγωδία με 14χρονη που κινδύνευσε να πνιγεί στο Καλαμάκι – Νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο»

Παραλίγο τραγωδία με 14χρονη, που κινδύνευσε να πνιγεί ενώ έκανε μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαμάκι, στη Ζάκυνθο.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (24/8), όταν η 14χρονη έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε. Στην ανήλικη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς στην Κυλλήνη, απ’ όπου διακομίστηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, προχώρησε αρχικά στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί έκθεσης σε κίνδυνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τελικά οι γονείς της ανήλικης αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι την στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους στη θάλασσα.