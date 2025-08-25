Αταλάντη: Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στην 32χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο με την μηχανή της

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος μετά τον χαμό της Βασιλικής Λιάρτης, στην Αταλάντη. Η 32χρονη μητέρα έχασε την ζωή της σε τροχαίο, όταν η μοτοσικλέτα της εμβολίστηκε από αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου φέρεται να παραβίασε το STOP από τον παράδρομο.

Η κηδεία της 32χρονης Βασιλικής θα γίνει αύριο, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καμένων Βούρλων, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με το lamiareport.

Πώς έγινε το τροχαίο

Η 32χρονη, μητέρα ενός παιδιού 7 ετών, οδηγούσε την μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ένα αυτοκίνητο παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Το αυτοκίνητο εμβόλισε την μοτοσικλέτα και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης και ανέλαβε την διακομιδή της οδηγού στο Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή. Δυστυχώς, όμως, η 32χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε στον δρόμο για Λαμία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όλη την τοπική κοινωνία.

Όπως έγινε γνωστό η άτυχη 32χρονη πήγαινε σε παραλία στην Σκάλα Αταλάντης, για να κάνει έκπληξη στο παιδί και τον άνδρα της.

Συγκλονίζει ο σύζυγός της 32χρονης: «Είδα το περιπολικό και τη μηχανή της, κόπηκαν τα γόνατά μου»

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 32χρονης, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν έμαθε ότι είχε γίνει σοβαρό τροχαίο, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη γυναίκα του.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω» ανέφερε ο σύζυγος του θύματος.

Και πρόσθεσε: «Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνούσαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», ο σύζυγος του θύματος.

«Την πήραν από εδώ, άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο Κέντρο Υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο Κέντρο Υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε» συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τροχαίο ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις. Η 32χρονη μητέρα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, διατηρώντας με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.