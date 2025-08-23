Αταλάντη: Συγκλονίζει ο σύζυγός της 32χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Είδα το περιπολικό και τη μηχανή της, κόπηκαν τα γόνατά μου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αταλάντη: Συγκλονίζει ο σύζυγός της 32χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Είδα το περιπολικό και τη μηχανή της, κόπηκαν τα γόνατά μου»

Θλίψη για την 32χρονη μητέρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που παραβίασε STOP στην Αταλάντη.

Η άτυχη οδηγός κινούταν με τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από Λιβανατές παραβίασε το STOP στη διασταύρωση της παλιάς Heniger, προσπαθώντας να περάσει προς Τραγάνα.

Η 32χρονη, έμπειρη οδηγός μοτοσυκλέτας, φορούσε το προστατευτικό της κράνος. Η σύγκρουση όμως με το αυτοκίνητο ήταν σφοδρότατη. Η μητέρα μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης κρίθηκε όμως αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Καθ’ οδόν όμως δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως έγινε γνωστό η άτυχη 32χρονη πήγαινε με τη μοτοσυκλέτα της να κάνει έκπληξη στο παιδί της και τον άνδρα της που ήταν σε παραλία στην Σκάλα Αταλάντης.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 32χρονης, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν έμαθε ότι είχε γίνει σοβαρό τροχαίο, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη γυναίκα του.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω» ανέφερε ο σύζυγος του θύματος.

Και πρόσθεσε: «Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνούσαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», ο σύζυγος του θύματος.

«Την πήραν από εδώ, άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο Κέντρο Υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο Κέντρο Υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε» συμπλήρωσε.

Ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις. Η 32χρονη μητέρα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, διατηρώντας με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Κλειστό το κλιματιστικό στα μισά νοικοκυριά

Σε καθεστώς αβεβαιότητας οι αγρότες: Σε κίνδυνο η παραγωγή εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας

Το φαινόμενο Lāhainā Noon εντυπωσιάζει – Καθημερινά αντικείμενα μοιάζουν με ψεύτικα όταν δεν έχουν σκιά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:50 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Ρόδο, Σάμο, Ικαρία – Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Κυριακή 24 Αυγούστ...
20:16 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Φθιώτιδα: Προσήχθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εμπρησμού δυο νέοι – Τους είδαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε χωράφι

Σε μια μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο «4», και η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμο...
19:27 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Αυξάνονται τα ατυχήματα με «γουρούνες» – Πού οφείλεται το πρόβλημα και τι καταγγέλλεται

O σοβαρός τραυματισμός του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρινγουντ σε ατύχημα με «γουρούνα» στη Μύκο...
19:06 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Δήμος Αθηναίων: Κλειστό το Άλσος Χωροφυλακής μέχρι νεωτέρας – Σε εξέλιξη η έρευνα για παράνομο νεκροταφείο ζώων

Στην απόφαση να κλείσει το Άλσος Χωροφυλακής οδηγήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω της εκτεταμένης ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο