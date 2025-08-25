Γάζα: Συγγνώμη Νετανιάχου για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – «Λυπούμαστε βαθιά»

Το Ισραήλ “εκφράζει τη βαθιά του λύπη” για τα χτυπήματα των IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς σήμερα το πρωί, στην Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς αυξάνεται η διεθνής καταδίκη για την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 20 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς.

“Το Ισραήλ εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των πολιτών. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα”, αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία κυκλοφορεί μόνο στα αγγλικά. Αναρτήθηκε επίσης στο Twitter από τον λογαριασμό του πρωθυπουργού στο X.

“Ο πόλεμός μας είναι με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας στην πατρίδα”, προσθέτει η ανακοίνωση.