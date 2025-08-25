Γιάννης Κεφαλογιάννης: Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζει να συνδράμει ενεργά η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Έχουν καεί 5 εκατ. στρέμματα σε Πορτογαλία και Ισπανία – Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 ενώ στην Ισπανία 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Όπως τονίζει ο κ. Κεφαλογιάννης, τόσο τα Canadair, όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση

Τσιάρας: Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στους παραγωγούς

Μία παράξενη συνήθεια των ανδρών στο ντους μπερδεύει τις γυναίκες – «Γιατί το κάνουν αυτό»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok: «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη»

Με φόντο το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα σχολείο 70 ετών που δεν έχει ανακαινιστεί ποτέ, ο Πρωθυπ...
18:23 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής»

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο α...
18:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας

Για πολιτική εξαπάτηση κατηγορεί η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με σχόλιο κυβερνητικών πηγών. Επ...
17:54 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Ελπίζουμε να μας πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάτι για τους «φραπέδες»

«Η κυβέρνηση που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν υπερφορολογεί τους Έλληνες, τώρα διαρρέει ότι ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο