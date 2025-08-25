Το επικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης – «Αφού τα βρήκαν οι Βροντάκηδες και οι Φουρτουνάκηδες, όλα γίνονται»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Φίνος Φιλμ, Βροντάκηδες, Φουρτουνάκηδες

Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης σήμερα και η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με μοναδικές στιγμές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν αξέχαστες σκηνές με καβγάδες από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες του παρελθόντος. Φυσικά από το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να λείπει η εμβληματική σκηνή από την ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι» με τους Βροντάκηδες και του Φουρτουνάκηδες ή τους Φουρτουνάκηδες και τους Βροντάκηδες.

«Αν τα βρήκαν οι Βροντάκηδες με τους Φουρτουνάκηδες… ε, τότε όλα γίνονται! Γιατί, ό,τι και αν μας χωρίζει, πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να μας ενώσει. Και καμιά φορά, θέλει λιγότερο θάρρος απ’ όσο νομίζουμε. Για αυτό χρόνια πολλά σε όσους αγαπούν λίγο παραπάνω απ’ ό,τι θυμώνουν!» αναφέρει η Φίνος Φιλμ στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε το βίντεο:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

ΑΑΔΕ: Νέο Τελωνείο Πειραιά – Διευκρινίσεις προς τους οικονομικούς φορείς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με άνοδο 0,58% ο Γενικός Δείκτης

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του τυριού σε 7 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να ελέγξετε την υγεία της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας
περισσότερα
16:16 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κώστας Τσιάρας: Μέχρι τέλη Αυγούστου οι ανακοινώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκάθαρα μηνύματα για την πορεία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την ανάγκη κοινής δράσης...
11:32 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με την Γαλλία

Πρωτιά στην τηλεθέαση χάρισε στο ΕΡΤNEWS, χθες, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, ο αγώνας μπάσκετ τη...
07:22 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις 25/8/2025

Το ματς Λεβαδειακός – Κηφισιά για τη Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μετ...
07:15 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ της Colleen Cambridge – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα και Μαστορέματα

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ της Colleen Cambridge – Μαζί αστυνομικά ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο