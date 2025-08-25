Κυβερνητικές πηγές: Το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το λιγότερο ύβρις

«Από πότε η αλήθεια είναι “τοξική” ή “χυδαία”, ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς;», διερωτώνται σε σχόλιό τους κυβερνητικές πηγές σχετικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως προσθέτουν, «σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», των απειλών «θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη» και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».

