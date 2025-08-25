Γαλάτσι: Διαρρήκτης απείλησε με κατσαβίδι πατέρα που είχε αγκαλιά το βρέφος του – Στο νοσοκομείο ο δράστης

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε μια ήρεμη γειτονιά στο Γαλάτσι, μέρα μεσημέρι, όταν ένας πατέρας που κρατούσε στην αγκαλιά το βρέφος του, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του και τον απείλησε κρατώντας κατσαβίδι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, ο δράστης είχε βάλει στο στόχαστρο πολυκατοικία της περιοχής, εκμεταλλευόμενος την απουσία ενοίκων λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Με σύστημα, φέρεται να παραβίαζε κλειδαριές και να εισβάλει σε διαμερίσματα.

Ο διαρρήκτης απείλησε με κατσαβίδι τον πατέρα

Ωστόσο, όταν εισήλθε σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον πατέρα, που βρισκόταν μέσα μαζί με το παιδί του. Ο διαρρήκτης, κρατώντας κατσαβίδι, απείλησε τον άνδρα, ενώ αμέσως μετά επιχείρησε να διαφύγει πηδώντας από το μπαλκόνι.

Ο διαρρήκτης τραυματίστηκε και συγκεκριμένα έπαθε κατάγματα στα πόδια. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, που συνέλαβαν τον διαρρήκτη, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι ένοικοι έδωσαν καταθέσεις στο αστυνομικό τμήμα Γαλατσίου.