Βενετία: Τουρίστες αναποδογύρισαν γόνδολα βγάζοντας selfies – Κατέληξαν στο κανάλι μαζί με τον γονδολιέρη

Ένα ατυχές περιστατικό σημειώθηκε στη Βενετία, όταν τουρίστες που επέβαιναν σε γόνδολα κατέληξαν να… κάνουν μπάνιο στο κανάλι, καθώς η βάρκα αναποδογύρισε την ώρα που έβγαζαν selfies.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ατύχημα συνέβη την Κυριακή στο κανάλι Rio dei Greci, στην περιοχή Castello της Βενετίας, σε ένα ιδιαίτερα στενό πέρασμα που αφήνει ελάχιστο περιθώριο κίνησης στις γόνδολες.

Οι τουρίστες φαίνεται πως κινήθηκαν απότομα την ώρα που προσπαθούσαν να βγάλουν φωτογραφίες, με αποτέλεσμα η γόνδολα να χάσει την ισορροπία της και να αναποδογυρίσει. Στο νερό βρέθηκε και ο γονδολιέρης, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πτώση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το νερό πιασμένοι από κάγκελα παραθύρων και δεμένες βάρκες, με τη βοήθεια περαστικών, καταλήγοντας σε κοντινή γέφυρα.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί στη Βενετία και τον Νοέμβριο του 2023, όταν ομάδα τουριστών αγνόησε τις οδηγίες του γονδολιέρη να παραμείνουν καθιστοί και συνέχισαν να στέκονται για να τραβήξουν selfies, με αποτέλεσμα η βάρκα να ανατραπεί και όλοι να καταλήξουν στο νερό.