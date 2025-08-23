Emily In Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για την 5η σεζόν της σειράς του Netflix στη Βενετία

Enikos Newsroom

Media

Emily In Paris
Φωτογραφία: Netflix

Ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς “Emily In Paris“, Ντιέγκο Μπορέλα, πέθανε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς του Netflix στη Βενετία.

Ο 47χρονος Ντιέγκο λέγεται ότι κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο, ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης πέμπτης σεζόν. Οι γιατροί έσπευσαν στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 μ.μ. την Πέμπτη, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν, αναφέρει η La Repubblica.

Ο Μπορέλα ήταν ένας αναγνωρισμένος Βενετός επαγγελματίας που είχε εκπαιδευτεί στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.  Ήταν επίσης ένας καταξιωμένος συγγραφέας, δημοσιεύοντας παραμύθια και παιδικές ιστορίες. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα γυρίσματα έχουν διακοπεί μετά τον θάνατο του Μπορέλα.

Η παραγωγή αναμενόταν να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από τις 15 έως τις 25 Αυγούστου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός στην Ευρώπη για τις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια

Τα 8 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε έλλειψη μαγνησίου

e-ΕΦΚΑ: Στις 25 Αυγούστου καταβάλλονται αναδρομικά ποσά σε συνταξιούχους

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις – Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των...

Το ζώδιο που έχει κουραστεί να θεωρούν την ευγένεια για αδυναμία – «Θα σταματήσετε να είστε το καλό παιδί»

Η Microsoft επιβεβαιώνει έκτακτη ενημέρωση Windows – Ο υπολογιστής σας «μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά»
περισσότερα
07:19 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/8/2025 – Σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League

Τα ματς της Super League Ολυμπιακός – Αστέρας, Άρης – Βόλος και Παναιτωλικός – Ατρόμητος ξεχωρ...
05:48 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 23/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 23/8/2025.
05:43 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 23/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 23/8/2025.
21:38 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: Γίνεται ο Γεράσιμος Χατζημήτρος και ανατρέπει τα πάντα στο Grand Hotel

Στον 1ο Κύκλο του «Grand Hotel» ακούσαμε πολλά για τον διαβόητο Χατζημήτρο. Στον 2ο Κύκλο της ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο