Γιώργος Κακοσαίος: Έπρεπε να μάθω να τα βγάζω πέρα μόνος μου και όχι να βάζω τον πατέρα μου να μιλάει για μένα

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Κακοσαίος

Συνέντευξη στο περιοδικό DownTown Κύπρου παραχώρησε ο Γιώργος Κακοσαίος. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, που έχει τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα», ο τραγουδιστής απάντησε για τα κακόβουλα σχόλια που άκουσε για τη συμμετοχή του στη συναυλία μνήμης για τον Βασίλη Καρρά.

«Φυσικά και με στεναχώρησε. Ήμασταν εκεί κάποιοι καλλιτέχνες που μας επέλεξε κάποιος. Δεν πήγαμε να διαγωνιστούμε, ούτε να φανούμε. Πήγαμε να τιμήσουμε τον Βασίλη Καρρά. Μακάρι να μπορούσαν να ήταν εκεί όλοι», υπογραμμίζει ο Γιώργος Κακοσαίος και προσθέτει: «Πήγαμε, επίσης, και για έναν καλό σκοπό: Να μαζέψουμε χρήματα για τρία ιδρύματα. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τους φτιάχνει να πετάνε χολή στο διαδίκτυο. Και είναι κρίμα».

«Σίγουρα η νύχτα με έχει κάνει πιο ανθεκτικό. Ξέρω, είμαι σε μικρή ηλικία, αλλά έπρεπε να μάθω να τα βγάζω πέρα μόνος μου. Κι όχι να βάζω τον πατέρα μου να μιλάει για μένα με τον κάθε επιχειρηματία-συνθέτη-στιχουργό-διευθυντή δισκογραφικής εταιρίας. Αλλά, παρ’ όλα αυτά, πληγώνομαι εύκολα. Ανθεκτικό με έκανε. Όχι ατσαλένιο», παραδέχεται ο Γιώργος Κακοσαίος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός στην Ευρώπη για τις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια

Τα 8 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε έλλειψη μαγνησίου

e-ΕΦΚΑ: Στις 25 Αυγούστου καταβάλλονται αναδρομικά ποσά σε συνταξιούχους

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις – Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των...

Το ζώδιο που έχει κουραστεί να θεωρούν την ευγένεια για αδυναμία – «Θα σταματήσετε να είστε το καλό παιδί»

Η Microsoft επιβεβαιώνει έκτακτη ενημέρωση Windows – Ο υπολογιστής σας «μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά»
περισσότερα
08:54 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα με την πρόταση γάμου στην κολλητή της – «Ξέρετε ποιοι θα είναι κουμπάροι»

Η Ιωάννα Τούνη το βράδυ δημοσίευσε βίντεο από την πρόταση γάμου στην κολλητή της φίλη και συνέ...
05:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Η Βιβή Τσιάμη περνά το καλοκαίρι της στη Νάξο και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακού...
03:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένειά του και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Στα άκρα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, με...
00:23 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ανδρομάχη: Ζει… παιχνιδιάρικες στιγμές δίπλα στο κύμα με εντυπωσιακό μπικίνι – ΦΩΤΟ

Η Ανδρομάχη απολαμβάνει το καλοκαίρι στο έπακρο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλου...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο