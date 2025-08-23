Φώτης Σπύρος: «Από μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι – Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ»

Ο Φώτης Σπύρος παραχώρησε συνέντευξη στη Σίσσυ Μενεγάτου για την εφημερίδα On Time και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, τον αλκοολισμό του πατέρα του και τις κακοποιητικές συμπεριφορές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φώτης Σπύρος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του ως μαθητής του Κωνσταντίνου Μαρκορά στη θρυλική σειρά «Δύο Ξένοι», εξομολογήθηκε: «Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του «20». Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου».

«Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν». Ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο. Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο» ανέφερε ο ηθοποιός.