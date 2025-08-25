Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο, από τύχη γλίτωσε ο εργαζόμενος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο, από τύχη γλίτωσε ο εργαζόμενος

Από τύχη δεν τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος στον τομέα καθαριότητας, όταν ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος ενός απορριμματοφόρου, στα Χανιά. Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας (25/8), καθώς το μικρό όχημα της καθαριότητας πραγματοποιούσε αποκομιδή απορριμμάτων με το σύστημα «πόρτα-πόρτα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο σταματημένο απορριμματοφόρο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο εργαζόμενος, που πετούσε τα σκουπίδια εντός του οχήματος, γλίτωσε τα χειρότερα καθώς απομακρύνθηκε -κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, από το πίσω μέρος του οχήματος.

Το ατύχημα περιορίστηκε σε μερικές υλικές ζημιές και στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

Η «ακτινογραφία» του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ σε 16 + 1 ερωταπαντήσεις

Συνάντηση Στ. Καφούνη με Γ. Πιτσιλή: Στο επίκεντρο η λειτουργία των τελωνείων και οι τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του τυριού σε 7 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να ελέγξετε την υγεία της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας
περισσότερα
17:59 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δήμος Αθηναίων: Άνοιξε ξανά το Άλσος Χωροφυλακής – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες εισαγγελίας και ΕΛ.ΑΣ.

Άνοιξε εκ νέου για τους πολίτες το Άλσος Χωροφυλακής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι έρευνες από την Ε...
17:48 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 24χρονο για 3 ληστείες σε μίνι μάρκετ – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, που κατηγορείται ότι διέπραξε τρεις ληστείες σε μίνι μάρκετ στη Νέα...
17:31 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κόρινθος: Έκλεψε 468 κιλά τσιπούρες για να τις πωλήσει σε ψαράδικο

Υπόθεση κλοπής μεγάλων ποσοτήτων ψαριών από ιχθυοτροφείο έρχεται στο φως μετά την σύλληψη από ...
17:26 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στα Τρίκαλα – «Σηκώθηκαν» και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων. Στο ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο