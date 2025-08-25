Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο, από τύχη γλίτωσε ο εργαζόμενος

Από τύχη δεν τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος στον τομέα καθαριότητας, όταν ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος ενός απορριμματοφόρου, στα Χανιά. Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας (25/8), καθώς το μικρό όχημα της καθαριότητας πραγματοποιούσε αποκομιδή απορριμμάτων με το σύστημα «πόρτα-πόρτα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο σταματημένο απορριμματοφόρο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο εργαζόμενος, που πετούσε τα σκουπίδια εντός του οχήματος, γλίτωσε τα χειρότερα καθώς απομακρύνθηκε -κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, από το πίσω μέρος του οχήματος.

Το ατύχημα περιορίστηκε σε μερικές υλικές ζημιές και στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα.