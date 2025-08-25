ΠΑΣΟΚ: Πλεονάσματα στον προϋπολογισμό προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Για υπερπλεόνασμα που δεν οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, όπως «ματαίως θριαμβολογεί» η κυβέρνηση, κάνει λόγο ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνει στην ανακοίνωση ότι η πραγματικότητα πίσω από τα υπερπλεονάσματα σε σχέση με το 2024, «τους διαψεύδει καθώς αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς μακροοικονομικής πορείας, αλλά προκύπτει από συστηματικό ετεροχρονισμό πληρωμών, από υποεκτέλεση δημοσίων δαπανών, και από προείσπραξη από την πλευρά των εσόδων (π.χ. φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω αλλαγών στο προφίλ είσπραξης)». Προσθέτει ότι «παράλληλα η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη, αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών, ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Τομέα του ΠΑΣΟΚ «τα φορολογικά έσοδα του επτάμηνου ενισχύθηκαν από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ 2025 εντός Ιουλίου, έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζονται ενισχυμένα σε σχέση με το 2024, λόγω της πρόωρης ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο γεγονός που φέρνει τα έσοδα πιο μπροστά. Η δε αυξημένη είσπραξη του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων επηρεάστηκε σημαντικά θετικά και από τη χρονική διαφορά στην είσπραξη της συνεισφοράς αλληλεγγύης των εταιριών διύλισης».

Επιπλέον ο Τομέας Οικονομικών του κόμματος αναφέρει ότι όσον αφορά στις πρωτογενείς δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού έναντι του στόχου περιόδου καταγράφεται σημαντική συγκράτηση στις μεταβιβάσεις προς τους ΟΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβαστικών πληρωμών καθώς και λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών του ΤΠ (πιστώσεις υπό κατανομή). «Παρά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, το χρόνιο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει επανακάμψει στα επίπεδα της οικονομικής κρίσης, στερώντας από την πραγματική οικονομία ρευστότητα ύψους 3,651 εκατ. ευρώ», σημειώνει.

Σχολιάζει πως «η άβολη αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι την περίοδο 2019-24 το ΑΕΠ αυξήθηκε σε πραγματικούς μόνο κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%», συμπληρώνοντας ότι «η πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι ελλείψει οποιασδήποτε συστηματικής πολιτικής για την οικονομία, χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού για επικοινωνιακούς σκοπούς». Υπογραμμίζει ότι «η τακτική αυτή όμως στερεί απαραίτητους πόρους από την οικονομία και την κοινωνία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την καταπολέμηση της φτώχειας».

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και ότι οφείλει επίσης να ενημερώσει «πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτόν τον στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων γιατρών το 2025 σε σχέση με το 2024

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Υπουργείο Οικονομικών: Στο «μικροσκόπιο» οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τι σημαίνει η φράση «λυδία λίθος» και από πού προέρχεται

Παγιδευμένα ιόντα ασβεστίου εμπλεγμένα με φωτόνια σχηματίζουν επεκτάσιμους κόμβους για κβαντικά δίκτυα
περισσότερα
12:30 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Η ενημέρωση (briefing) από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλ...
12:30 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου – Ανακαινίζονται 431 δημόσια σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχισθεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία, όπως προ...
11:11 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αυτιάς: Μπλόκο της Ευρώπης σε αμυντικό δανεισμό της Τουρκίας – Απάντηση επιτρόπου Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους

«Μόνο τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε δάνεια. Τρίτη χώρα που δεν πληροί συγκεκριμένες προϋποθέ...
10:43 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: Η επιστολή του Ανδρουλάκη στον Κακλαμάνη – Ζητεί συνεδρίαση για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Επιστολή απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον Πρόεδρο της ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο