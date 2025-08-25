Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την συνοικία στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

  • Πλάκα
  • Θησείο
  • Μοναστηράκι

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Πηγή: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο) που έχει τραβηχτεί το 1904 βλέπετε το Μοναστηράκι και τον Ιερό Ναό Παναγίας Παντανάσσης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Το Μοναστηράκι είναι κεντρική συνοικία της Αθήνας γύρω από την Πλατεία Μοναστηρακίου, η οποία εκτείνεται στη νότια πλευρά της οδού Ερμού, από το ύψος της Πλατείας Μητροπόλεως έως την Πλατεία Θησείου. Γειτνιάζει με τις συνοικίες του Ψυρρή, της Πλάκας και του Θησείου.

Η ονομασία της προέρχεται από την παλιά εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αθήνας, που βρίσκεται χτισμένη επί της πλατείας, και παλαιότερα ήταν μετόχι μοναστηριού και συγκεκριμένα, της Μονής Καρέα στον Υμηττό. Στην Πλατεία Μοναστηρακίου δεσπόζει επίσης το παλιό Τζαμί Τζισταράκη που έχει κατασκευαστεί το 1759 και το οποίο σήμερα στεγάζει παράρτημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης.

Η περιοχή του Μοναστηρακίου εθεωρείτο διαχρονικά μέρος της συνοικίας του Ψυρρή, η οποία έφτανε μέχρι το Θησείο και τα όρια της Πλάκας. Άρχισε να υφίσταται ως ξεχωριστή συνοικία μετά τη διάνοιξη της οδού Ερμού το 1835.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

Η «ακτινογραφία» του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ σε 16 + 1 ερωταπαντήσεις

Συνάντηση Στ. Καφούνη με Γ. Πιτσιλή: Στο επίκεντρο η λειτουργία των τελωνείων και οι τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του τυριού σε 7 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να ελέγξετε την υγεία της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας
περισσότερα
16:03 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια αυτή την εβδομάδα – «Μπορείτε να ζήσετε τη ζωή που ονειρεύεστε»

Η εβδομάδα από 25 έως 31 Αυγούστου 2025 φέρνει τελικά τύχη για τρία ζώδια. Η Αφροδίτη θα περάσ...
10:07 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Η ζωή γίνεται πιο εύκολη για 4 ζώδια – «Δεν θα μπορεί κανείς να αντισταθεί στη γοητεία σας»

Στις 25 Αυγούστου 2025, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τέσσερα ζώδια. Η Αφροδίτη στον Λέοντ...
09:00 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Έδωσε τελεσίγραφο στη σύζυγό του – «Ή θα βρει δουλειά ή θα της δίνω μόνο χαρτζιλίκι»

Όλα τα ζευγάρια, κάποια στιγμή μαλώνουν για τα οικονομικά τους. Η περίπτωση αυτή, είναι διαφορ...
08:30 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Η συνταγή 3 συστατικών για φανταστικό flatbread – Αναβαθμίζουν κάθε γεύμα σε λίγα λεπτά

Ο Jamie Oliver, έχει καταφέρει να κάνει την μαγειρική προσιτή, αναβαθμίζοντάς την την ίδια στι...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο