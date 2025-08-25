Εύβοια: Συνελήφθησαν 2 διακινητές μεταναστών σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση με την συνδρομή της ΕΥΠ

Στη σύλληψη δύο Ιρακινών διακινητών μεταναστών σε ευρεία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (23/8) προχώρησαν οι αρχές στην Εύβοια, με την συνδρομή και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού, τις βραδινές ώρες την 23.08.2025, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που παρείχε η ΕΥΠ διεξήχθη από τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, του Λιμεναρχείου Καρύστου και των Λιμενικών Αρχών των Νέων Στύρων και του Αλιβερίου, ευρεία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών στην περιοχή της Εύβοιας.

Στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με επιβαίνοντες 15 αλλοδαπούς, ενώ συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ηλικίας 47 και 29 ετών (υπήκοοι Ιράκ), για παράβαση του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 5038/2023 (Κώδικας μετανάστευσης) όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε άλλο όχημα, με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός, στη θέα των περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ακινητοποίησε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας εντοπίστηκε άλλο ένα όχημα, με 8 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο οδηγός του οποίου στη θέα περιπολικών οχημάτων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΟΠΚΕ Δ.Α Εύβοιας ομοίως τράπηκε σε φυγή.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (385€) και δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τουρκικών λιρών (14.440₺).

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χαλκίδας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.