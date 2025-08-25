ΑΔΜΗΕ: Στην τελική ευθεία για εμπορική λειτουργία η διασύνδεση Κρήτης– Αττικής

Σε συνεχή λειτουργία εισήλθε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής συστήματος (SAT) του έργου από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με την Ariadne Interconnection και τον ΑΔΜΗΕ.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση, ενώ γνωστοποιείται ότι η διασύνδεση τίθεται σε συνεχή λειτουργία για τους επόμενους δύο μήνες και ακολούθως το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει κατασκευαστεί στη χώρα, θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι, είχε προηγηθεί το τελευταίο τρίμηνο η επιτυχής μεταφορά φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Κρήτη σε διάφορα σενάρια λειτουργίας. Επίσης συντελέστηκαν δοκιμές της μέγιστης μεταφορικής ικανότητας κάθε πόλου, που επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης για αμφίδρομη ροή ενέργειας, σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Όπως υπογραμμίζεται, το έργο έρχεται να διασφαλίσει πλήρως την ενεργειακή επάρκεια των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης και σταδιακά να «σβήσει» τις ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του νησιού.

Ακόμη, σημειώνεται πως, με την επίτευξη της ασφαλούς τροφοδότησης των καταναλωτών της Κρήτης, χωρίς την ανάγκη λειτουργίας των τοπικών μονάδων, τα ηλεκτρικά μεγέθη του νησιού θα ενσωματωθούν πλήρως στο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού που χρησιμοποιείται για το ηπειρωτικό σύστημα. Αντίστοιχα, θα τερματιστεί η εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου που έχει τεθεί σε ισχύ μεταβατικά για την Κρήτη από το 2021 μέχρι και τη διπλή διασύνδεσή της, μέσω Αττικής και Πελοποννήσου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέχρι το ποσό των 535,5 εκατ. ευρώ.

