Ομόνοια: Έκρυβε κλοπιμαία σε μίνι μάρκετ που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» – Κατασχέθηκαν χρυσές αλυσίδες και πάνω από 12.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος έκρυβε κλοπιμαία σε μίνι μάρκετ που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» στην περιοχή της Ομόνοιας, προχώρησαν το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2025 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ο 35χρονος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση χρυσών αλυσίδων, μηχανήματος ανίχνευσης καθαρότητας χρυσού και ποσού άνω των 12.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 35χρονου στην αποδοχή και περαιτέρω διάθεση κλοπιμαίων, έχοντας ως χώρο απόκρυψής τους μίνι μάρκετ που λειτουργούσε με σκιώδη τρόπο, τύπου βιτρίνας στην περιοχή της Ομόνοιας, το οποίο είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω κατάστημα και σε δωμάτια ξενοδοχείου που εκμίσθωνε ο κατηγορούμενος, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-6 χρυσές αλυσίδες,

-χρυσή λίρα,

-χρυσό δαχτυλίδι,

-το χρηματικό ποσό των 12.030 ευρώ,

-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-μηχάνημα ανίχνευσης καθαρότητας χρυσού,

-5 κιλά καπνού και

-30 συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης .

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.