Ρόδος: Συνελήφθη ξανά ο 37χρονος που παρίστανε τον… παρκαδόρο σε δημόσιο πάρκινγκ και έπαιρνε χρήματα από τουρίστες

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστες μέρες, συνελήφθη στο κέντρο της Ρόδου, ο ίδιος Ρομά, που παρίστανε τον… παρκαδόρο σε δημόσιο χώρο στάθμευσης, εισπράττοντας ποσά από ανυποψίαστους, κυρίως τουρίστες, που κινούνταν στην περιοχή τις βραδινές ώρες.

Πρόκειται για το ίδιο άτομο, 37 ετών, που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης του δημόσιου χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Μανδρακίου, «Ήχος και Φως», και χρέωνε όσους ήθελαν να σταθμεύσουν εκεί.

Ο ίδιος, μάλιστα, ήταν επιθετικός σε έναν κάτοικο, ο οποίος του έκανε παρατήρηση όταν τον άκουσε και τον είδε να ζητάει χρήματα, παριστάνοντας τον… παρκαδόρο, σύμφωνα με την rodiaki.gr.

Ο 37χρονος συνελήφθη χθες στις 8:40 το βράδυ από αστυνομικούς και κρατείται για να παραπεμφθεί ξανά στη δικαιοσύνη, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων γιατρών το 2025 σε σχέση με το 2024

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Υπουργείο Οικονομικών: Στο «μικροσκόπιο» οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τι σημαίνει η φράση «λυδία λίθος» και από πού προέρχεται

Παγιδευμένα ιόντα ασβεστίου εμπλεγμένα με φωτόνια σχηματίζουν επεκτάσιμους κόμβους για κβαντικά δίκτυα
περισσότερα
13:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ερμιονίδα: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του και τον σκότωσε

Ένα άκρως σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σε κοινότητα του δήμου της Ερμιονίδας...
12:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αταλάντη: Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στην 32χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο με την μηχανή της

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος μετά τον χαμό της Βασιλικ...
12:36 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ναύπλιο: Στο λιμάνι το super yacht «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το λιμάνι του Ναυπλίου υποδέχτηκε το super yachet «Yas», νωρίτερα σήμερα (25/08) το πρωί, το ο...
12:24 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Καμένα Βούρλα: Άγρια συμπλοκή με 4 τραυματίες τα ξημερώματα – ΦΩΤΟ

Άγρια συμπλοκή με ξύλο, τραυματισμούς και προσαγωγές συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8) ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο