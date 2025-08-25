Ρόδος: Συνελήφθη ξανά ο 37χρονος που παρίστανε τον… παρκαδόρο σε δημόσιο πάρκινγκ και έπαιρνε χρήματα από τουρίστες

Για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστες μέρες, συνελήφθη στο κέντρο της Ρόδου, ο ίδιος Ρομά, που παρίστανε τον… παρκαδόρο σε δημόσιο χώρο στάθμευσης, εισπράττοντας ποσά από ανυποψίαστους, κυρίως τουρίστες, που κινούνταν στην περιοχή τις βραδινές ώρες.

Πρόκειται για το ίδιο άτομο, 37 ετών, που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης του δημόσιου χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Μανδρακίου, «Ήχος και Φως», και χρέωνε όσους ήθελαν να σταθμεύσουν εκεί.

Ο ίδιος, μάλιστα, ήταν επιθετικός σε έναν κάτοικο, ο οποίος του έκανε παρατήρηση όταν τον άκουσε και τον είδε να ζητάει χρήματα, παριστάνοντας τον… παρκαδόρο, σύμφωνα με την rodiaki.gr.

Ο 37χρονος συνελήφθη χθες στις 8:40 το βράδυ από αστυνομικούς και κρατείται για να παραπεμφθεί ξανά στη δικαιοσύνη, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες.