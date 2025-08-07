Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος που χρέωνε τουρίστες για… στάθμευση σε δημόσιο χώρο

Ένας 36χρονος Ρομά συνελήφθη από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, όταν διαπιστώθηκε ότι απαιτούσε και εισέπραττε χρήματα από τουρίστες για τη στάθμευση σε δημόσιο χώρο.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (06/08), στις 20:40, έξω από ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της πόλης, να απαιτεί χρήματα από τουρίστες, προκειμένου να τους επιτρέψει να σταθμεύσουν στο δημόσιο πάρκινγκ μπροστά από τον χώρο, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Η πρακτική του αυτή, η οποία δεν είχε καμία απολύτως νομιμότητα, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών, που έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Στην κατοχή του βρέθηκαν 50 ευρώ.