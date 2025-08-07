Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έπειτα από το επεισόδιο με πυροβολισμούς – 17 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (07/08) κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της ΔΑΟΕ στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Η επιχείρηση είναι σε συνέχεια του χθεσινού περιστατικού που σημειώθηκε στην περιοχή, όταν ξέσπασε άγρια σύγκρουση μεταξύ Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί ομογενείς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να εξέλθουν από τον χώρο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.

