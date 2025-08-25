Βίντεο-σοκ: Κοριτσάκι 3 ετών πήγε στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι – Ατάραχη η μητέρα του

Ένα βίντεο-σοκ είδε το φως της δημοσιότητας και έκανε πολύ γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται μία μητέρα να μεταφέρει ήρεμα την μικρή κόρη της στο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι της.

Το περιστατικό ήρθε στο φως στις 15 Αυγούστου, όταν ένας χρήστης του διαδικτύου δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει μια μητέρα και την 3χρονη κόρη της να περπατούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα στο Λαϊκό Νοσοκομείο Dongchuan στην Κουνμίνγκ, στην επαρχία Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του κοριτσιού, με το επώνυμο Hu, ισχυρίστηκε ότι άλλαζε σεντόνια όταν κατά λάθος κούνησε ένα σεντόνι, με αποτέλεσμα ένα μαχαίρι να πεταχτεί και να καρφωθεί στο κεφάλι της κόρης της, η οποία έπαιζε.

Ωστόσο, ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου είπε ότι η μητέρα παραδέχτηκε ότι πήρε το μαχαίρι για να «τρομάξει» την θορυβώδη κόρη της κατά τη διάρκεια ενός ξεσπάσματος και κατά λάθος χτύπησε το κορίτσι.

Η λεπίδα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του κοριτσιού ακριβώς πάνω από το δεξί της αυτί. Η Hu προσπάθησε να αφαιρέσει το μαχαίρι αλλά απέτυχε, και αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήγε με την κόρη της στο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl’s head while her parents were changing the bedsheet. Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025

Το ιατρικό προσωπικό αφαίρεσε με επιτυχία το μαχαίρι και το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η αστυνομία χαρακτήρισε επίσημα το περιστατικό ως ατύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση.

Ένας έμπειρος αλλά ανώνυμος γιατρός δήλωσε στο Chinese Business View ότι το μαχαίρι μπήκε χωρίς να προκαλέσει άμεση θανατηφόρα βλάβη λόγω της μαλακότητας του κρανίου του παιδιού.

«Αν η μητέρα του κοριτσιού είχε βγάλει απερίσκεπτα το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος. Η σωστή ενέργεια ήταν να ζητήσει αμέσως επαγγελματική ιατρική βοήθεια», είπε ο γιατρός.