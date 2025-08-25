Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αδελφή του, Βάσω, ήταν αμέτοχη στην διαδικασία για την ακούσια εξέτασή του» – Η επιστολή της οικογένειας του τραγουδιστή

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης

Μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη με επιστολή τους ξεκαθαρίζουν ότι η αδελφή του, Βάσω, δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του πρόσφατου εγκλεισμού του γνωστού τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Στην επιστολή, που έδωσε στην δημοσιότητα ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας, Σπύρος Βλάσσης, τονίζεται ότι την αίτηση για την ακούσια νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, υπέβαλλαν η μητέρα του, Κλειώ, και η αδελφή του, Μαρία, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του, Μανώλη.

«Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη» αναφέρεται στην επιστολή και προστίθεται: «Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της».

Αναλυτικά η επιστολή της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Δικηγορική μας Εταιρεία “Βλάσσης & Συνεργάτες” ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη, λάβαμε την εντολή να δημοσιεύσουμε την πιο κάτω ανακοίνωση:

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη. Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε. Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».

