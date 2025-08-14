Μάνος Κατράκης: To βίντεο αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για την επέτειο της γέννησής του

Ο Μάνος Κατράκης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 στο Καστέλι Κισσάμου και πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 στην Αθήνα. Υπηρέτησε για 57 χρόνια το επάγγελμα του ηθοποιού και ξεχώρισε για το ταλέντο του και το ήθος του. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι το 1927, ενώ η τελευταία του δουλειά ήταν η ταινία «Ταξίδι στα Κύθηρα».

Η Finos Film με αφορμή την σημερινή ημέρα τίμησε την μνήμη του Μάνου Κατράκη, δημιουργώντας ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε παίξει ο σπουδαίος καλλιτέχνης.

Η γνωστή εταιρία παραγωγής ταινιών δημοσίευσε το βίντεο στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται ότι: «Μάνος Κατράκης – ένας από τους μεγάλους. Με επιβλητική φυσιογνωμία, καθαρή και στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Μάνος Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό ποικιλοτρόπως και κέρδισε το πλατύ κοινό αλλά και τον πιο απαιτητικό κριτικό».