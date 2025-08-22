Γιάννης Κεφαλογιάννης: Έχουν καεί 5 εκατ. στρέμματα σε Πορτογαλία και Ισπανία – Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας

Η Ελλάδα έστειλε βοήθεια σε Ισπανία και Πορτογαλία για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει εκατομμύρια στρέμματα γης. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τόνισε ότι «η Ελλάδα, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν δει περισσότερα από 5.000.000 στρέμματα να καίγονται μέσα σε δέκα ημέρες. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια καμένη έκταση από τον μέσο όρο της ΕΕ την περίοδο 2006-2024 και σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου. Είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ έως τα μέσα Αυγούστου».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αποφάσισε να ενισχύσει την προσπάθεια κατάσβεσης στέλνοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 στην Πορτογαλία. Παράλληλα, στην Ισπανία μεταβαίνει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), μετά από αποδοχή της ισπανικής πλευράς.