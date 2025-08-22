Κολομβία: Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος κοντά σε αεροπορική βάση – Tουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες

Κολομβία: Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος κοντά σε αεροπορική βάση – Tουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες

Η πυροδότηση οχήματος παγιδευμένου με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι (νοτιοδυτικά), την τρίτη πόλη της Κολομβίας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 36, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έδερ.

«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, ανέφερε λίγο νωρίτερα η αστυνομία.

Δίνοντας τον βαρύτερο απολογισμό στον Τύπο, ο δήμαρχος της Κάλι Έδερ χαρακτήρισε την επίθεση «ναρκωτρομοκρατική επίθεση».

Οπτικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, αρκετά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως είδε πολλούς τραυματίες πεσμένους κάτω.

«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στο τόπο της έκρηξης.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση.

Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».

Τον Ιούνιο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και γύρω από αυτήν, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικοί.

00:15 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

