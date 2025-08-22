Ισπανία – Γερμανία 105-106 (παρ., 94-94 κ.α): Επική ματσάρα στην Μαδρίτη με πρωταγωνιστή Ντένις Σρούντερ

Ματσάρα έγινε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στη Μαδρίτη, όπου η Γερμανία επικράτησε με 106-105 της Ισπανίας στην παράταση, χάρη σε καλάθι του Ντένις Σρούντερ λίγο πριν το φινάλε. Οι Γερμανοί, με μπροστάρηδες το δίδυμο Σρούντερ – Βάγκνερ, έδειξαν έτοιμοι για το EuroBasket 2025, σε ένα φιλικό που θύμιζε επίσημο αγώνα.

Η Ισπανία δεν τα παράτησε στιγμή, παρότι βρέθηκε πίσω με δέκα πόντους. Κατάφερε να επιστρέψει και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, εκεί όμως ο Σρούντερ πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Με 8,6’’ να απομένουν, σημείωσε το κρίσιμο καλάθι που έκρινε το ματς. Στην τελευταία φάση, ο Μπριθουέλα είχε την ευκαιρία για τη νίκη, αλλά αστόχησε, παρότι ήταν ο καλύτερος της ομάδας του με 20 πόντους.

Από πλευράς Ισπανίας, θετική παρουσία είχε ο παίκτης του Περιστερίου Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος σε 12:04 συμμετοχής πέτυχε 4 πόντους. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αγωνίστηκε για σχεδόν 25 λεπτά, μένοντας στους 4 πόντους με 2/2 δίποντα, αλλά με κακό ποσοστό στα τρίποντα (0/5) και τις βολές (0/2). Συμπλήρωσε πάντως 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

SCHRODER WITH THE CLUTCH DRIVE TO GIVE 🇩🇪 THE WIN IN OT! #EuroBasket x @DBB_Basketball pic.twitter.com/scHGWKbg9m — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 21, 2025

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 38-45, 72-76, 94-94 (κ.α.), 105-106

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Λανγκαρίτα, Πουέρτο 8 (2), Ντε Λαρέα 6 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Πραντίγια 12 (1), Λόπεθ-Αροστέγι 6 (1), Αλδάμα 10 (1/6 τρίποντα), Μπριθουέλα 20 (4/8 τρίποντα, 5 ασίστ), Καρντένας 4 (2/2 δίποντα, 2 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 15 (3/4 δίποντα, 9/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιούστα 8 (1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 4 (2/2 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Πάρα 13 (4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σίμα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μουμπρού): Όσκαρ Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 6 (2), Φόγκτμαν 13 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Βάγκνερ 19 (5/8 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 9/13 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σρούντερ 24 (8/13 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Όλατς, Τίμαν 12 (1 τρίποντο, 7/8 βολές), Ομπστ 8 (2/7 τρίποντα), Μπόνγκα 5 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ)