Πλεύρης από Μυτιλήνη: «Καμία επιβάρυνση και μεταφορά δεν πρόκειται να γίνει στα νησιά ερήμην των τοπικών κοινωνιών»

Τη Λέσβο επισκέπτεται σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο περιοδείας του στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ας σημειωθεί ότι πρόσφατα ο κ. Πλεύρης επισκέφθηκε και τη Σάμο.

Ο υπουργός συναντήθηκε το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, ο οποίος κατέθεσε στον κ. Πλεύρη «την πάγια θέση της περιφερειακής Αρχής κατά της νέας υπό κατασκευή Κλειστής Δομής της Βάστριας, θέτοντας κόκκινες γραμμές ως προς τη λειτουργία της».

Από μεριάς του ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε τον περιφερειάρχη ότι «δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας» και ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα. Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας» σημείωσε.

Επίσης ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι ο σεβασμός θα ‘ναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην των τοπικών κοινωνιών και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τη συναντίληψη ώστε πραγματικά από δω και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος.

Ακολούθησε συνάντηση του κ. Πλεύρη με τον δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα. Ο υπουργός υποστήριξε πως «ερχόμαστε με την ταπεινότητα προς ένα νησί που έχει σηκώσει διαχρονικά ένα μεγάλο βάρος. Θα είμαστε σε μία αγαστή συνεργασία, προκειμένου η Λέσβος να έχει αναλογικά το κομμάτι που μπορεί να σηκώσει και να μη δεχθεί παραπάνω».

Επανέλαβε δε και προς τον δήμαρχο Μυτιλήνης ότι δεν πρόκειται να δεχτεί καμία ροή από τρίτα μέρη επειδή όπως είπε είχε ακουστεί ότι θα υπάρξουν και μεταφορές από την Κρήτη. Από την ενδοχώρα δεν θα υπάρξει τέτοια μεταφορά σε κανένα από τα νησιά το Ανατολικού Αιγαίο, είπε.

Ο κ. Πλεύρης επισκέφθηκε τη δομή στον Καρά Τεπέ, όπου σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ σημείωσε πως με το νέο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Τετάρτη θα εφαρμόσουμε μία σκληρή μεταναστευτική πολιτική που θα έχει δύο άξονες: «Όποιος δικαιούται άσυλο θα το παίρνει γρήγορα και όποιος δεν το δικαιούται θα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών και άρα η μόνη του επιλογή θα είναι η επιστροφή. Σήμερα στη δομή του ΚΥΤ του Καρά Τεπέ ζούνε 861 άτομα και θα συνεχίσουμε την αποσυμφόρηση των νησιών. Φιλοδοξία μου είναι να είμαι ο υπουργός που δεν θα υπάρχουν μετανάστες, όχι ο υπουργός που θα δημιουργεί δομές μεταναστών. Και το δεύτερο είναι, ότι γνωρίζοντας και τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας για τις δομές αυτό το οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι στη Λέσβο θα υπάρχει πάντα μία δομή. Καμία επιβάρυνση, μια δομή στη Λέσβο και σκληρή μεταναστευτική πολιτική», είπε.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε επίσης πως «στόχος της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια είναι να υπάρχουν περισσότερες επιστροφές και λιγότερες αφίξεις μεταναστών».

Ακολούθησε επίσκεψη του υπουργού στο Μανταμάδο και στην Αγιάσο, όπου είχε συνεργασία με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αναγνωστηρίου» προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου της κωμόπολης, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.

Η επίσκεψη του κ. Πλεύρη στη Λέσβο ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο νησί.