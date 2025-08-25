ΣΥΡΙΖΑ σε Μαρινάκη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Με μία σκληρή ανακοίνωση απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Μαρινάκης: Στο ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης – Τι είπε για ΔΕΘ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρα

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση:

1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης

2 Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

ΑΑΔΕ: Νέο Τελωνείο Πειραιά – Διευκρινίσεις προς τους οικονομικούς φορείς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με άνοδο 0,58% ο Γενικός Δείκτης

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του τυριού σε 7 δευτερόλεπτα;

Android: Πώς να ελέγξετε την υγεία της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας
περισσότερα
18:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok: «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη»

Με φόντο το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα σχολείο 70 ετών που δεν έχει ανακαινιστεί ποτέ, ο Πρωθυπ...
18:23 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής»

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο α...
18:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας

Για πολιτική εξαπάτηση κατηγορεί η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με σχόλιο κυβερνητικών πηγών. Επ...
17:54 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Ελπίζουμε να μας πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάτι για τους «φραπέδες»

«Η κυβέρνηση που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν υπερφορολογεί τους Έλληνες, τώρα διαρρέει ότι ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο