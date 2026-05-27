Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (27/5) στη Θεσσαλονίκη, με τον έναν εκ των εμπλεκομένων να μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο και έναν άλλον να συλλαμβάνεται από την ΕΛΑΣ.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στην περιοχή της Τούμπας, όταν ένας 15χρονος χτύπησε έναν 13χρονο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στον καβγά ενεπλάκησαν κι άλλα νεαρά άτομα, με συνέπεια ένας 14χρονος να δεχθεί επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη του από ένα πρόσωπο, το οποίο και αναζητείται.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ο 15χρονος συνελήφθη από τις δυνάμεις της αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος.

