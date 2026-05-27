Τέμπη – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία δίκαιη δίκη

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Ζωή Κωνσταντοπούλου
Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ήδη, από νωρίς το πρωί σήμερα προσέρχονται συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι στη δικαστική αίθουσα εντός του συγκροτήματος ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μία δίκαιη δίκη, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να ροκανίσει τον χρόνο για να κουκουλώσει ευθύνες.

«Έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μία δίκαιη δίκη, έτσι όπως προβλέπουν το Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις, η ποινική δικονομία, οι αρχές του κράτους δικαίου. Χθες εμφανιστήκαμε στον αρεοπαγίτη ανακριτή για την υπόθεση Καραμανλή, ένα τμήμα της δικογραφίας που θα έπρεπε να βρίσκεται στη δικογραφία ενώπιον αυτού του δικαστηρίου. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μία δίκη που γίνεται με μεγάλες διακοπές, κυρίως όμως χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις», είπε αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Συνεχίζοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε πως «η κυβέρνηση είναι αυτή που χρονοτριβεί, γιατί θέλει να ροκανίσει τον χρόνο και να κουκουλώσει τις ευθύνες για τους υψηλούς ιθύνοντες, για τους υψηλόβαθμους κατηγορουμένους. Δεν θα της περάσει, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ σε κάθε δικάσιμο και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Οι ένοχοι θα απολογηθούν και εκείνοι που αφαίρεσαν τις ζωές των παιδιών και των ανθρώπων θα πάνε φυλακή».

