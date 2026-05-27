Παύλος Μαρινάκης: Δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία – «Πυρά» στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας να παλέψουμε για την αυτοδυναμία» υποστήριξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «Ώρα Ελλάδος».

Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, το βράδυ εκείνο ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Με το ΠΑΣΟΚ του ’80 μας χωρίζει άβυσσος, όμως όταν η χώρα χρειάστηκε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη ΝΔ».

Ο ίδιος εξαπέλυσε «πυρά» στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δηλώνοντας ότι «δεν ψηφίζει τον κ. Στουρνάρα, συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, στο συνέδριό του αποφασίζει με ποιον δεν θα κυβερνήσει…».