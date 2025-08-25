Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 24χρονο για 3 ληστείες σε μίνι μάρκετ – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, που κατηγορείται ότι διέπραξε τρεις ληστείες σε μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της 19ης Αυγούστου. Κατά την σύλληψή του, ο 24χρονος φορούσε τα ίδια παπούτσια που έφερε κατά την ληστεία σε μίνι μάρκετ την προηγούμενη ημέρα, ενώ είχε στην κατοχή του και το επίμαχο μαχαίρι.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος συνελήφθη τις απογευματινές ώρες της 19-8-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης και κατηγορείται για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος βραδινές ώρες της 18-8-2025  με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς και καταγεγραμμένων ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της 19-8-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την σύλληψή του φορούσε υποδήματα, τα οποία έφερε και κατά την ανωτέρω εγκληματική πράξη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε κατά την διάπραξη της ληστείας.

Από την προανακριτική έρευνα της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ο 24χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε 3 περιπτώσεις ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

