ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΟΠΕΚΕΠΕ
Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, που κατηγορούνται ότι λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία πενταετία.

Οι συλληφθέντες έφτασαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (27/5) στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα για την εξάρθρωση του κυκλώματος που φέρεται να προκάλεσε ζημία περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα, ενώ μεταξύ των προσώπων που θα βρεθούν σήμερα στα γραφεία της Εισαγγελίας περιλαμβάνονται τα δύο φερόμενα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, που είναι αδέλφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, έξι εκμισθωτές ακινήτων, δέκα μισθωτές εκτάσεων που φέρονται ως λήπτες επιδοτήσεων κ.α.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η παράνομη δράση της οργάνωσης εκκινούσε όταν μέσω έξι συγκεκριμένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων εντοπίζονταν ελεύθερα αγροτεμάχια ή και αδήλωτα, σε νησιωτικές περιοχές.

Ο ρόλος των εμπλεκομένων υπευθύνων των έξι ΚΥΔ ήταν κομβικός καθώς τα κέντρα είχαν πρόσβαση στην ψηφιακή γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους χάρτες με εκτάσεις με δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια. Ακολουθούσε η προσέγγιση προσώπων για τον ρόλο μισθωτών για τις εν λόγω εκτάσεις και άλλων για να δηλώνουν εκμισθωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ομάδα είχε προσεγγίσει περίπου 70 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μισθωτές. Περίπου 17 άτομα, τα οποία φαίνεται να διέθεταν στα μέλη της οργάνωσης τους προσωπικούς τους κωδικούς στο TAXISNET, για να δηλώνουν στο περιουσιολόγιο, ελεύθερα, στην βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γήπεδα-αγροτεμάχια, εμφανίζονταν ως εκμισθωτές. Η δράση έκλεινε με την υποβολή δηλώσεων για επιδοτήσεις από τα ΚΥΔ συνήθως στα όρια λήξης προθεσμιών για τις αιτήσεις. Μετά την είσπραξη των παράνομων επιδοτήσεων, οι δύο αδελφοί λογιστές, προέβαιναν σε πληρωμές εξόδων και μοίραζαν τα κέρδη ανάλογα με την συμμετοχή καθενός στην όλη δραστηριότητα.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

09:07 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

