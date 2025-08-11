Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως ο ένας από τους ανταποκριτές του Αλ Τζαζίρα ήταν «τρομοκράτης»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε την Κυριακή (10/8) πλήγμα εναντίον ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα που το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως σκοτώθηκε, του Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Λωρίδα της Γάζας: Πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera νεκροί έπειτα από ισραηλινή επίθεση

Ανέφερε μέσω Telegram ότι «διεξήγαγε πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» και πρόσθεσε πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένων δυο ανταποκριτών και τριών εικονοληπτών του Αλ Τζαζίρα, σκοτώθηκαν στο πλήγμα, μετέδωσε το δίκτυο του Κατάρ επικαλούμενο τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
03:00 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Λωρίδα της Γάζας: Πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera νεκροί έπειτα από ισραηλινή επίθεση

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Άνας αλ-Σαρίφ, σκοτώθηκε μαζί με τρεις συναδέλφους του σε αυτό...
01:16 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 29 τραυματίες – Συγκλονιστικά βίντεο, δείτε LIVE εικόνα

Tουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 29 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μ...
23:25 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Γάζα: Διεθνείς αντιδράσεις για το σχέδιο Νετανιάχου – Το μέτωπο Ισραήλ-ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η θέση της Ελλάδας

Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου, για πλήρη ανακατάληψη και κ...
21:42 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Η Χαμάς κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι είπε ψέματα στη συνέντευξη Τύπου – «Συνεχίζει να παραπλανά τον κόσμο»

Η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είπε “μια σειρά από ψέματα”...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια