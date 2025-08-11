Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως ο ένας από τους ανταποκριτές του Αλ Τζαζίρα ήταν «τρομοκράτης»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε την Κυριακή (10/8) πλήγμα εναντίον ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα που το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως σκοτώθηκε, του Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφερε μέσω Telegram ότι «διεξήγαγε πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» και πρόσθεσε πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

“…Journalists…doctors…children…everyone fights for their lives…it is the fall of universal principles…” Al Jazeera senior political analyst Marwan Bishara says Israel’s killing of Al Jazeera journalists in Gaza reflects global powers letting PM Netanyahu act with impunity. pic.twitter.com/vRdQLovgOG — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 10, 2025

Τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένων δυο ανταποκριτών και τριών εικονοληπτών του Αλ Τζαζίρα, σκοτώθηκαν στο πλήγμα, μετέδωσε το δίκτυο του Κατάρ επικαλούμενο τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα.