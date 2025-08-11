Λωρίδα της Γάζας: Πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera νεκροί έπειτα από ισραηλινή επίθεση

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Άνας αλ-Σαρίφ, σκοτώθηκε μαζί με τρεις συναδέλφους του σε αυτό που φαίνεται να ήταν στοχευμένη επίθεση από το Ισραήλ, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Ο Άλ-Σαρίφ, 28 ετών, σκοτώθηκε την Κυριακή μετά από επίθεση σε σκηνή δημοσιογράφων έξω από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου.

BREAKING: Five Al Jazeera staff have been killed in an Israeli airstrike in Gaza. The IDF had claimed that one of those killed, Anas al-Sharif, was a member of Hamas – a claim he vehemently denied. Live updates ➡️ https://t.co/ird5Iecyvm 📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/UiRSlIjhsC — Sky News (@SkyNews) August 10, 2025

Ο γνωστός ανταποκριτής του Al Jazeera κάλυπτε εκτενώς τα βόρεια της Γάζας. Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Μοχάμεντ Κρέικε, και οι χειριστές κάμερας Ιμπραήμ Ζάχερ, Μοχάμεντ Νουφάλ και Μοάμεν Αλίουα ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων.

🇮🇱🇵🇸 Israel has assassinated the entire Al Jazeera crew in Gaza City, wiping out reporters Anas al-Sharif and Mohammad Qureiqaa, cameramen Ibrahim Zaher and Moamen Alaywa, and crew driver Mohammad Nofal. The strike hit the outlet’s tent at Al-Shifa Hospital in northern Gaza,… pic.twitter.com/zRMaoUStZu — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) August 10, 2025

Το δίκτυο μέσων ενημέρωσης Al Jazeera καταδίκασε πρόσφατα τον ισραηλινό στρατό για αυτό που αποκάλεσε «εκστρατεία υποκίνησης» εναντίον των δημοσιογράφων του στη Λωρίδα της Γάζας, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον Αλ-Σαρίφ.

Τον Ιούλιο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Άβιχαϊ Αντρέε, αναδημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας τον Αλ-Σαρίφ ότι ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς – μια κατηγορία που έχει απορριφθεί με σφοδρότητα ως ψευδής.

The names of the five Al Jazeera journalists assassinated by Israel in a strike on their tent in Gaza on Sunday night: • Anas Al Sharif

• Mohammed Qreiqea

• Ibrahim Zaher

• Mohammed Noufal

• Moamen Aliwa pic.twitter.com/fnTbZZXUa8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 10, 2025

Το Ισραήλ έχει συστηματικά κατηγορήσει Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα ότι ανήκουν στη Χαμάς από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στην περιοχή τον Οκτώβριο του 2023, κάτι που οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια να απαξιωθεί η δουλειά τους για τις καταχρήσεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη των βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένων πολλών δημοσιογράφων του Al Jazeera και των συγγενών τους.