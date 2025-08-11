Δημοσιογράφος του Al Jazzera: Το τελευταίο ρεπορτάζ πριν δολοφονηθεί σε ισραηλινό βομβαρδισμό και η διαθήκη του – «Το Ισραήλ κατάφερε να με κάνει να σωπάσω»

Συγκλονίζουν οι θάνατοι του δημοσιογράφου του Al Jazeera, Ανάς αλ Σαρίφ και ακόμη 4 συναδέλφων του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην Γάζα.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις που βομβάρδισαν τη σκηνή όπου βρίσκονταν οι 5 δημοσιογράφοι, είχαν υποστηρίξει ότι ο ανταποκριτής του Al Jazeera ήταν τρομοκράτης και μέλος της Χαμάς.

Ο 28χρονος δημοσιογράφος έγινε γνωστός για τα ρεπορτάζ του για τα δεινά και την πείνα την άμαχων στην Λωρίδα της Γάζας. Το τελευταίο ρεπορτάζ του ήταν ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Χ και δείχνει ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Γάζα.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Το αφιέρωμα του Al Jazeera στον Ανάς αλ Σαρίφ

Μετά τον θάνατό του η οικογένειά του δημοσίευσε στο προφίλ του στο Χ, έπειτα από επιθυμία του ίδιου, το τελευταίο μήνυμα του. «Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ πέτυχε να με σκοτώσει και να κάνει την φωνή μου να σωπάσει», γράφει ο Ανάς αλ Σαρίφ.

Ολόκληρο το μήνυμα του Ανάς αλ Σαρίφ:

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ πέτυχε να με σκοτώσει και να κάνει την φωνή μου να σωπάσει. Πρώτα από όλα να έχετε ειρήνη και το έλεος και τις ευλογίες του Αλλάχ.

Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι έδωσα κάθε προσπάθεια και όλη μου τη δύναμη για να είμαι ένα στήριγμα και μία φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στην ζωή στα σοκάκια και τους δρόμους του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια.

Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Αλλάχ θα παρέτεινε τη ζωή μου ώστε να μπορέσω να επιστρέψω με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου στην αρχική μας πόλη του κατεχόμενου Ασκελόν (Αλ Ματζντάλ). Αλλά το θέλημα του Αλλάχ ήρθε πρώτο και η απόφαση του είναι οριστική. Έχω ζήσει τον πόνο σε όλες του τις λεπτομέρειες, έχω γευτεί τον πόνο και την απώλεια πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση – έτσι ώστε ο Αλλάχ να γίνει μάρτυρας εναντίον εκείνων που έμειναν σιωπηλοί, εκείνων που αποδέχτηκαν τη δολοφονία μας, εκείνων που έπνιξαν την αναπνοή μας, και των οποίων οι καρδιές δεν συγκινήθηκαν από τα διασκορπισμένα λείψανα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας αντιμετώπισε για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το κόσμημα στο στέμμα του μουσουλμανικού κόσμου, τον παλμό της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Σας εμπιστεύομαι το λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που δεν είχαν ποτέ το χρόνο να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά κορμιά τους συνθλίφτηκαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, διαλύθηκαν και διασκορπίστηκαν στα τείχη.

Σας προτρέπω να μην αφήσετε τις αλυσίδες να σας φιμώσουν, ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Γίνετε γέφυρες για την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη πατρίδα μας. Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη Σαμ, το φως των ματιών μου, την οποία δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να δω να μεγαλώνει όπως είχα ονειρευτεί.

Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο Σαλάχ, τον οποίο ευχήθηκα να στηρίξω και να συνοδεύσω στη ζωή του μέχρι να γίνει αρκετά δυνατός για να σηκώσει το βάρος μου και να συνεχίσει την αποστολή.

Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, οι ευλογημένες προσευχές της οποίας με έφεραν εδώ που βρίσκομαι, οι ικεσίες της ήταν το κάστρο μου και το φως της οδηγούσε το μονοπάτι μου. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με τις καλύτερες ανταμοιβές.

Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο Ουμ Σαλάχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλές ημέρες και μήνες. Ωστόσο, παρέμεινε πιστή στον δεσμό μας, ακλόνητη σαν τον κορμό μιας ελιάς που δεν λυγίζει – υπομονετική, εμπιστευόμενη τον Αλλάχ και φέροντας την ευθύνη κατά την απουσία μου με όλη της τη δύναμη και την πίστη.

Σας προτρέπω να τους συμπαρασταθείτε, να είστε το στήριγμά τους μετά του Αλλάχ του Παντοδύναμου. Αν πεθάνω, θα πεθάνω ακλόνητος στις αρχές μου. Καταθέτω ενώπιον του Αλλάχ ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόφαση Του, σίγουρος ότι θα Τον συναντήσω και σίγουρος ότι αυτό που είναι με τον Αλλάχ είναι καλύτερο και αιώνιο.

Ω Αλλάχ, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσε τις παρελθούσες και μελλοντικές αμαρτίες μου και κάνε το αίμα μου ένα φως που φωτίζει το μονοπάτι της ελευθερίας για το λαό μου και την οικογένειά μου. Συγχώρεσέ με αν φάνηκα κατώτερος των περιστάσεων, και προσευχήσου για μένα με έλεος, γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου και ποτέ δεν την άλλαξα ή την πρόδωσα.

Μην ξεχνάτε τη Γάζα… Και μην με ξεχνάτε στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή.

Ανάς Τζαμάλ αλ Σαρίφ

06.04.2025»